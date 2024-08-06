Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da kahreden kaza: Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen 6 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! - En son haberler | Son dakika haberleri

        Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 6 yaşındaki kız çocuğu tarlada uyuduğu esnada üzerinden kamyon geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle birlikte geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ölüm haberini alan çocuğun yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaraladı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden çocuk ve sürücünün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Naz finalde!
        Buse Naz finalde!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi