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        Haberler Gündem Güncel Hırsız kadın kılığına girdi! Otobüste kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hırsız kadın kılığına girdi! Otobüste kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattı

        İstanbul Kadıköy ve Kartal'da iki farklı evde 750 bin liralık hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis görüntülerde 3 kadın hırsız olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şaşkına çeviren ayrıntı ortaya çıktı. Görüntülerde görünen üç hırsızdan birinin erkek olduğu belirlendi. Ü.Ç.'nin kadın kıyafeti giyerek arkadaşı iki kadınla birlikte hırsızlığa çıktığı belirlendi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 07.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:50
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        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
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        Kadıköy’de 10 Temmuz günü pazara giden U.Y.A.’nın evine giren hırsızlar evde yaklaşık 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

        Bir süre sonra benzer bir hırsızlık olayı Kartal’da S.Ç.’nin evinde gerçekleşti. S.Ç.'nin evinde 300 bin liralık ziynet eşyasını alan hırsızlar kayıplara karıştı.

        3 KADIN KAMERAYA TAKILDI

        Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin 3 kadın olduğu görüldü.

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        KADIN KIYAFETİ GİYMİŞ HIRSIZ ÇIKTI

        Kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yer alan 3 kadından birinin ilginç davranışları dikkat çekti. Bir yerde kameraya takılmamak için yüzünü saklayan kadının, başka yerde gözlük taktığı ve yüzünü tamamen sakladığı görüldü. Çalışmalarda şaşkına çeviren ayrıntı ortaya çıktı. Yüzünü saklayan kişinin kadın kılığına giren Ümit Ç. olduğu belirlendi.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Soruşturmada 3 şüphelinin ismi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Gönül Ç., Sinem A. ve Ümit Ç. yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Gönül Ç.’nin 54 , Sinem A.'nın 32 ve kadın kılığına giren Ümit Ç.’nin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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        Soruşturma kapsamında Sinem A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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