Hırsız kadın kılığına girdi! Otobüste kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattı İstanbul Kadıköy ve Kartal'da iki farklı evde 750 bin liralık hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis görüntülerde 3 kadın hırsız olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şaşkına çeviren ayrıntı ortaya çıktı. Görüntülerde görünen üç hırsızdan birinin erkek olduğu belirlendi. Ü.Ç.'nin kadın kıyafeti giyerek arkadaşı iki kadınla birlikte hırsızlığa çıktığı belirlendi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

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