Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında popülerliğe ulaştı.

Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy, Yusuf Dikeç ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Tom Hardy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılarından etkilendiği isimlerin fotoğraflarını yayımladı. O isimler aradında milli sporcumuz Yusuf Dikeç de vardı.

Hardy, Dikeç'in olduğu paylaşımına; "Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ederim. Şu ana kadar izlenecek inanılmaz anlar oldu. Gerçek efsaneler" mesajını yazdı.

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