Hitman'den Yusuf Dikeç'e sıcak karşılama

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in sınırları aşan ünü her gün katlanarak devam ediyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında popülerliğe ulaştı.

Daha sonra Twitter hesabı açarak, "Merhaba X" paylaşımı yapan ve 345 bin beğeni, 26,8 milyon görüntülenme alan tweet resmi X hesabı tarafından "Hoşgeldin" cevabını almıştı.

Daha sonra Dikeç, sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu.