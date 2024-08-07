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        Haberler Magazin Yeni sevgilisi kim? Kaya Çilingiliroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Kaya Çilingiliroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Kaya Çilingiroğlu, Rumelihisarı'ndaki bir mekânda yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Bir ara romantik anlar yaşayan ikiliden Çilingiroğlu, sevgilisini öpmelere doyamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:21
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu, Rumelihisarı'ndaki bir mekânda yeni sevgilisiyle baş başa vakit geçirdi.

        Bir ara mekânda romantik anlar yaşayan ikiliden Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

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        Çiçeği burnunda aşıkların öpüştüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        "BALIK TUTMUŞ GİBİSİNİZ"

        Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu; "Balık yasağı bitti sanıyorum. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz" diyerek güldü.

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        "EV SAHİBİ SULARIMI KESTİ"

        Kaya Çilingiroğlu, ayrıca ev sahibiyle yaşadığı sorun hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: Maalesef ev sahibi, sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır ev Gazze'ye göndü. Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni.

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        Kaya Çilingiroğlu, daha sonra sevgilisiyle birlikte otomobiline binip oradan ayrıldı.

        #Kaya Çilingiliroğlu
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