HAYATIMIZIN BÜYÜK BİR PARÇASI HALİNE GELDİ

Mobil cihazlar insanlar için birincil iletişim aracı haline geldiğinden beri her aktivitemize cep telefonları da eşlik ediyor. Bu o kadar ileri boyutlara ulaştı ki özellikle tuvalete giderken de telefonunu alanların sayısı epey fazla.