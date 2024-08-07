Tuvalete kesinlikle telefonunuzla girmemelisiniz! Uzmanlar uyarıyor: Mikrop ve bakteri yuvasına dönüşüyor!
İşte uzmanların önemle belirttiği bir alışkanlık: Tuvalete telefonla girmek. Görünüşte masum gibi duran bu davranış, aslında ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Telefonunuz, tuvalet ortamında maruz kaldığı mikroplar ve bakterilerle sağlığınızı tehlikeye atabilir.
Telefonunuzu tuvalette kullanmak, düşündüğünüzden daha fazla zarara yol açabilir. Uzmanlar, bu alışkanlığın telefonunuzu mikrop ve bakteri yuvasına dönüştürdüğünü vurguluyor. Sağlığınızı korumak için, bu alışkanlıktan vazgeçmek hayati önem taşıyor. İşte detaylar!
HAYATIMIZIN BÜYÜK BİR PARÇASI HALİNE GELDİ
Mobil cihazlar insanlar için birincil iletişim aracı haline geldiğinden beri her aktivitemize cep telefonları da eşlik ediyor. Bu o kadar ileri boyutlara ulaştı ki özellikle tuvalete giderken de telefonunu alanların sayısı epey fazla.
Birçok kişi tuvaleti çoklu görevler için bir fırsat olarak kullanıyor; e-postalarını kontrol ediyor ve yanıtlıyor, sosyal medyada arkadaşlarının fotoğraflarına bakıyor ve hatta mesajlara yanıt veriyor ya da telefonla konuşuyor.
MİKROP, MİKROP VE DAHA ÇOK MİKROP!
MetroUK üç araştırmacıdan banyoya telefon sokmanın tehlikelerini değerlendirmelerini istedi ve araştırmacılar kendinizi ve başkalarını salmonella, E. Coli ve C. Difficile gibi mikroplara maruz bırakabileceğiniz sonucuna vardı.
Bu durum, ellerinizi yıkamadan önce kendinizi temizlediğinizde, sifon koluna veya kapı kilidine dokunduğunuzda ve ardından telefona dokunduğunuzda meydana gelebilir.
MAKAT ÇATLAĞI RİSKİNE YOL AÇIYOR
Konuyla ilgili Dr. Saurabh Sethi, "Büyük tuvaletinizi yaparken telefonunuza bakarak tuvalette uzun süre kalmak rektum ve anüsünüz üzerinde baskı ve ağrı yaratabilir. Bu da hemoroid (basur) ve makat çatlağı (anüs fissür) ve rektumun sarkmasına neden olur" ifadelerini kullanmıştır.