Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lille mücadelesini değerlendirdi

"FENERBAHÇE KADIKÖY'DE ÇÖZER"

Ercan Güven: ''Her maça rakibin ne yapmak istediğini anlamak için oynamak yerine seyrederek başlayan, ancak soyunma odasında Mourinho anlattıktan ve ikazlarını yaptıktan sonra normale dönen bir Fenerbahçe var sanki. Teknik direktörün güçlü karakteri mi futbolcuların elini kolunu bağlıyor maçın başında nedir! Oysa her biri “yıldız” boyutunda. Her şeye direktif mi lazım. Kimse merak etmesin... Ve 90’da gelen geçiş golüyle paniğe kapılmasın. Lille’i ilk yarıda inceleyen, ikinci yarıda çözen Mourinho, Kadıköy’de kaldığı yerden başlatacaktır takımı...'' [Milliyet]