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        Haberler Gündem Güncel Hıncını alamadı geri döndü! Park yeri kavgasında yaşlı adam ve oğlunu öldürdü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hıncını alamadı geri döndü! Park yeri kavgasında yaşlı adam ve oğlunu öldürdü

        İstanbul Bayrampaşa'da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 75 yaşındaki Lütfü Er ve oğlu 54 yaşındaki Ramazan Er öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bacağından yaralanan şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken kavga anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 07.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:15
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        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
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        Kan donduran olay önceki gün sabah saatlerinde Bayrampaşa’da meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre inşaat işleri yapan baba ve oğlunun iş yerinin önüne bir kişi aracını park etti.

        Park yeri yüzünden baba ve oğlu ile aracını park eden Orhan B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma o gün çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

        TARTIŞMA YENİDEN ÇIKTI

        Aynı kişi dün sabah sokaktan geçerken tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla baba ve oğlunu vurdu. Kendisi de arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı.

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        BABA VE OĞLU ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri baba Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er’i hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Orhan B. de yaralı olarak hastanede gözaltına alındı.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, park yüzünden yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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