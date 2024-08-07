Serdar Ali Çelikler yazdı: Mourinho'ya alışın

Öte yandan yönetime de düşen 2 önemli görev var. Birincisi Mou'ya mutlaka ve mutlaka bu ligin daha çok Portekiz Ligi gibi olduğunu, İngiltere veya İtalya gibi birçok maç için endişelenmemesi gerektiğini; o liglerde deplasman beraberliklerinin bir anlami olsa da bu ligde olmadığını anlatmalılar.