Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, balıkçı teknesiyle dakikalarca yarışan yunus balığı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da, Karasu’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, kendisine eşlik eden bir yunus balığını fark etti.

        20 DAKİKA BOYUNCA YARIŞI BIRAKMADI

        İHA'daki habere göre yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle aynı yöne doğru yüzen yunusun dans gösterisi kendisine hayran bıraktı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anları cep telefonuyla kayıt altına alan balıkçı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüde, yunus balığının teknenin önünde yüzerken sergilediği dans gösterisi yer alıyor.

        REKLAM

        VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

        Sosyal medyada da paylaşılan yunus balığının görüntüsü büyük beğeni topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Büyüleyen görüntü! Yunusun balıkçı teknesiyle yarışı!
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!