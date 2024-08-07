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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kamu işçileri arasında 4 puan zam farkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu işçileri arasında 4 puan zam farkı

        Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin ücretlerine yılın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 24,73 oranında  zam yapıldı. Sözleşmesi şubat ayında başlayan işçilerin ikinci altı aylık dönemdeki ücretleri ise yüzde 20,67 oranında artacak. Enflasyonun temmuz ayında beklentinin üzerinde çıkması, işçiler arasındaki ücret zammı farkının daha az olmasını sağladı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 07.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 07:37
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        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
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        Kamu işçileri geçen yıl imzalanan yüzde 45 oranındaki ücret zammı nedeniyle çok konuşuldu. En düşük brüt ücretin 15.000 TL’ye çekilip bunun üzerine yüzde 45 zam yapılmasıyla en düşük brüt ücret geçen yılın ilk 6 aylık dönemi için 21.750 TL’ye yükselince memurlar kamu işçilerine yapılan zammın kendilerine de yapılmasını istedi. Bunun üzerine memurlara da geçen yıl 8.077 TL seyyanen zam verildi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Toplu iş sözleşmesi 2023’ün ikinci altı ayında yüzde 15, 2024’ün 6’şar aylık dönemlerinde ise yüzde 10 oranında zam öngörüyor. Enflasyon toplu sözleşme oranını aşarsa aradaki fark sonraki 6 aylık dönemin zam oranına yansıtılıyor.

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        Geçen yıl toplu iş sözleşmesi imzalandığında sevinen kamu işçileri, enflasyondaki yüksek artış nedeniyle kazanımlarını önemli kısmını geri verdiler.

        Toplam sayıları 700 bini bulan kamu işçilerinin sözleşmeleri farklı tarihlerde başlıyor. Bir kısmı ocak ayında başlarken, bir kısmı şubat, önemli bir kısmı ise mart ayında başlıyor.

        Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin ücretleri temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamlandı. Bu gruptaki kamu işçileri temmuz ayı ücretlerini geçen hafta zamlı olarak aldılar.

        Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçilerinin 2024’ün ikinci altı aylık döneme ait zam oranı, dün açıklanan enflasyon verileri ile belli oldu. Bu gruptaki işçilerin ağustos ayı ücretlerine yüzde 20,67 oranında zam yapılacak. Sözleşmesi şubatta başlayan işçiler ile ocakta başlayan işçilerin ücret zamları arasında daha yüksek fark olacaktı. Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,23 olması, aradaki farkın 4,06 puanda kalmasını sağladı.

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        SÖZLEŞMESİ MARTTA BAŞLAYANLARIN FARKI NE OLACAK?

        Toplu iş sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin 2024 yılı ikinci altı aylık dönem ücret zamları eylül ayında yapılacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde ağustos ayı için enflasyon yüzde 2,17 olarak tahmin edildi.

        Enflasyon piyasa beklentisi doğrultusunda çıkarsa sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ücretlerine eylül ayında yüzde 17,94 oranında zam yapılacak. Enflasyon temmuz ayında olduğu gibi beklentileri aşarak yüzde 3,23 çıkarsa bu kez eylül ayında ücretlerine yüzde 19,17 oranında zam yapılacak.

        Her durumda, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler ile aralarında en az 7 puana yakın fark olacak.

        İLK YARIDA TELAFİ EDİLDİ

        Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 32,57 oranında zam yapıldı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin 2024’ün ilk yarısındaki ücret zammı ise sırasıyla yüzde 29,07 ve yüzde 23,47 oranlarında kalacaktı.

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile HAK –İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin ardından ek protokol imzalandı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilere de yüzde 32,57 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırıldı. Böylece kamu işçilerinin ilk 6 aylık dönem için ücret zamları eşitlendi.

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        #Kamu işçisi
        #ücret zammı
        #Türk-İş
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