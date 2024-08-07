Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Küçükçekmece TEM Otoyolunda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Küçükçekmece TEM Otoyolunda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bulunan kamyonete, motosikletli çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.

        Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı.

        Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K.nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

        Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Buse Naz finalde!
        Buse Naz finalde!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!