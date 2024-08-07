Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
Bolu Dağı'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi. Facidan dönülen kazada otomobil sürücüsü 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Düzce'de yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi.
DHA'nın haberine göre otomobilde sıkışan sürücü 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi.
İstanbul istikametine giden Ertuğrul Uğur Kafraz idaresindeki makarna yüklü TIR, refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak kontrolden çıktı.
Ardından Volkan Karapınar idaresindeki otobüse, Javhar Ahmad idaresindeki hafif ticari araç çarptı, araç Ahmet Cevher idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Cevher araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevher tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile tek şeritten trafik verilmeye başladı.
Uzun araç kuyruklarına neden olan kazada yola dökülen makarnalar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.