Filenin Sultanları, Avrupa'yı salladı: Vargas mucizesi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki başarısı Avrupa'yı salladı. Çeyrek final mücadelesinde Çin'i deviren Filenin Sultanları'na dış basın geniş yer verdi. İşte Avrupa basınında Filenin Sultanları ve Melissa Vargas yankısı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i çeyrek finalde 3-2 devirerek yarı finale yükselirken, maça Melissa Vargas damgasını vurdu.
Mücadele boyunca muhteşem bir performans sergileyen Vargas, attığı 42 sayıyla Çin Seddi'ni adeta dağıttı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Melissa Vargas'ın unutulmaz performansı Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
İtalyan basınından OA Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye'yi 42 sayıyla (2 blok, 2 ace) gerçeküstü bir yıldız olan Melissa Vargas yönetti ve hücumda Hande Baladın (12 sayı) ve Ebrar Karakurt (7) tarafından desteklendi; Eda Erdem'in 9 sayısına Zehra Güneş (7) eşlik etti."
İtalyan medyasından IVolley Magazine'de de Melissa Vargas'ın performansına ayrı bir parantez açıldı. Haberin ayrıntılarında, "Kadınlar Olimpiyat turnuvasının ilk yarı finalisti olan Türkiye, çeyrek finalde Çin'i 42 sayı atan Vargas'ın süper performansı sayesinde yendi. Daniele Santarelli'nin takımı, Çin'e karşı ilk seti kaybetti ve ardından Melissa Vargas ön plana çıktı ve Türkiye durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü çeyrekte Çin 19-10 öne geçse de Türkiye pes etmeden önce farkı ikiye indirdi. Final setini kazanan Türkiye yarı fınale çıktı" denildi.
Volleyball Italia, Filenin Sultanları'nın galibiyetinin ardından şu başlığı kullandı: "Santarelli ve Vargas'ın mucizesi! Türkiye, Çin'i 3-2 yendi."
Haberin ayrıntılarında ise, "Daniele Santarelli ve Melissa Vargas mucizeyi gerçekleştirdiler. Çok sayıda sakatlık ve fiziksel sorunla boğuşan laneti kırıp kazanabilen bir takıma dönüştürdüler. Vargas'ın 42 sayısından bahsetmeden olmaz. Rio 2016'da Olimpiyat şampiyonu olan Çin, Tokyo 2020'deki 9. sırasını korudu. Türkiye ise üçüncü Olimpiyat katılımında (Londra 2019'da 9. ve Tokyo 2020'de 5.) ilk kez yarı finale yükselerek tarih yazdı."
Volleyball World'un haberinde Melissa Vargas'ın performansı ön plana çıkarıldı. Filenin Sultanları'nın tarihi galibiyeti için, "Vargas 42 sayıyla Türkiye'yi ilk olimpiyat yarı finaline taşıdı" başlığı kullanıldı.
Volleyball World'un haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin, ülkelerinin kadın voleybol milli takımının Olimpiyatlarda madalya için yarışmasını görme bekleyişi, Salı günü Avrupalıların Çin karşısında aldıkları büyük galibiyetle Paris 2024 Oyunlarının yarı finallerindeki yerlerini garantilemesiyle sona ermeye hazırlanıyor.
2023 Voleybol Uluslar Ligi finalinin rövanşında, Türkiye geriden başladı ancak yıldız smaçör Melissa Vargas'ın son derece verimli performansıyla geri döndü ve Güney Paris Arena 1'de Asyalıları 3-2 (23-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12) mağlup etti.
Böylece Türkiye, Londra 2012'de dokuzuncu ve Tokyo 2020'de beşinci olduğu Olimpiyat yarı finallerine üçüncü kez katılmış oldu."