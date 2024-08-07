TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK, enflasyon hesaplamasına dair sosyal medyada çıkan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada TÜİK "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi
Giriş: 07.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:44
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