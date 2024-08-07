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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        TÜİK, enflasyon hesaplamasına dair sosyal medyada çıkan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada TÜİK "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:44
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