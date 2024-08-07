Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Kimilerine göre; denenmişi denemek, zaman kaybı.

Kimilerine göre; eski sevgiliden yeni aşk doğmaz. Kamuoyunda buna yaygın olarak; "Ex'ten next olmaz" deniyor.

Kimilerine göre; dal, rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere...

Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli, her üç deyişe de kulak asmayarak, aralıkta sonlandırdıkları ilişkilerine ikinci bir şans verdi.