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        Haberler Magazin Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

        Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, ayrılığa 9 ay dayanabildi. Şıkel ile Gönenli, ilişkilerine yeni bir şans verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:45
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        Ex'ten next oldu
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        Kimilerine göre; denenmişi denemek, zaman kaybı.

        Kimilerine göre; eski sevgiliden yeni aşk doğmaz. Kamuoyunda buna yaygın olarak; "Ex'ten next olmaz" deniyor.

        Kimilerine göre; dal, rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere...

        Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli, her üç deyişe de kulak asmayarak, aralıkta sonlandırdıkları ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

        Çağla Şikel ile Nail Gönenli ile ilişki yaşadıkları sırada sık sık görüntülenmişlerdi.

        Görünen o ki Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, bir yıl süren ilişkilerini sonlandırdıktan sonra 9 ay boyunca birbirlerine unutamadı. Şıkel ile Gönenli, geçtiğimiz günlerde barışarak ayrılma nedeninin / nedenlerinin can yakacak kadar keskin uçları olmadığını gözler önüne serdi.

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        #çağla şıkel
        #Nail Gönenli
        #exten next olur mu?
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