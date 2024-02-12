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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:10
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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, kazı malzemeleriyle L.H, S.M, V.A. ve S.D'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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