Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

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