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        Sorgun'da Kaymakam Aydın ve öğrenciler yaşlıları ziyaret etti

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:51
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        Sorgun'da Kaymakam Aydın ve öğrenciler yaşlıları ziyaret etti
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti.

        Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan "Vefa Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Aydın, yaşlılara ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yaşlı bakım seti hediye etti.

        Aydın, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğunu belirterek, "Yaşlılarımız kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu ziyarette öğrenciler ile yaşlılarımızı buluşturduk. Büyüklerimizin unutulmadığını göstermek istedik. Ziyarete katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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