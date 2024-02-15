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        Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı (3)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralandıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürülen yolculardan Melda Yavuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:11
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralandıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürülen yolculardan Melda Yavuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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