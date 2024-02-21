Yozgat'ta kaçak dökülen çöp yığınındaki yangın söndürüldü
Yozgat'ta, kaçak dökülen ve içerisinde plastik atıkların bulunduğu çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.
Yozgat'ta, kaçak dökülen ve içerisinde plastik atıkların bulunduğu çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.
Sungurlu yolu Çetinderesi mevkisinde kaçak dökülen çöp yığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kentin birçok yerinden dumanın görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.