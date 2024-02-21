Yozgat'ta kaçak dökülen çöp yığınındaki yangın söndürüldü

Kentin birçok yerinden dumanın görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Sungurlu yolu Çetinderesi mevkisinde kaçak dökülen çöp yığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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