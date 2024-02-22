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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta borç meselesi kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:26
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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta borç meselesi kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği ileri sürülen A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

        Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı gerekçeyle B.K'ye de (43) tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri şüpheliyi Akdağmadeni ilçesinde yakaladı.

        Olayla kullandığı tabanca da ele geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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