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        Boğazlıyan'da "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:47
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        Boğazlıyan'da "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi
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        YOZGAT(A)- Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe vaizi Murat Tekin, "güzel ahlak" konusunda katılımcılarla sohbet etti.

        Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit de gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Akşit, gençlerin cami ve dini faaliyetlere katılımının toplumsal ve manevi yönden önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler, manevi ve sosyal değerlerin güçlenmesinin yanı sıra gençler arasında dayanışma ve paylaşımın da artmasına olanak sağlıyor. Gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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