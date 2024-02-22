Yozgat'ta borç meselesi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.
Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı sebepten dolayı B.K'ye de (43) silahla ateş ederek kaçtı.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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