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        Yozgat'ta borç meselesi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:00
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        Yozgat'ta borç meselesi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

        Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı sebepten dolayı B.K'ye de (43) silahla ateş ederek kaçtı.

        Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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