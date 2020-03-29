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Yozgat'ta karantinaya alınan köye sessizlik hakim

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı

Yozgat

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Bu karar sonrası jandarma ekipleri, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyün sakinlerinin de, evlerinden çıkmadıkları görüldü. Köyde sokaklar boş kaldı.

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