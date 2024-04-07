YSK, 1 il ve 5 ilçe için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ile ve ilçelerde il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazları görüştü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, 5 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi.