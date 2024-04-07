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        Haberler Gündem Politika YSK, 1 il ve 5 ilçe için kararını verdi

        YSK, 1 il ve 5 ilçe için kararını verdi

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde Siirt, Kayseri Pınarbaşı, Nevşehir Ürgüp, Şanlıurfa Hilvan ve Siverek ilçeleri ile Kocaeli Körfez, Adıyaman Besni, Samsun Salıpazarı, Bafra ve Vezirköprü ve Mardin Dargeçit seçimlerine yönelik başvuruları karara bağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:49
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        YSK, 1 il ve 5 ilçe için kararını verdi
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ile ve ilçelerde il ve ilçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazları görüştü.

        Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, 5 ilçe ve 1 il için oy sayımı ve seçim yenileme talebi reddedildi.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanlığı ile Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanlığı seçimi için oyların yeniden sayımı ya da seçimin yenilenme talebi reddedildi.

        Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanlığı için oy pusulalarının yeniden sayılma talebi, Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra Belediye Başkanlığı ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı seçiminin iptali de reddedildi.

        Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Siirt İl Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme talebi de reddedildi.

        Öte yandan, Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit Belediyesi için aldığı oyların yeniden sayımına yönelik karara DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. Böylelikle Dargeçit Belediyesinde oyların yeniden sayılma kararı iptal edilmiş oldu.

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        #Yerel seçim
        #YSK
        #Son dakika haberler
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