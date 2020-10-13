Yüksekova'da istihdam edilecek 105 kişi kurayla belirlendi - HAKKARİ

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle temizlik işlerinde istihdam edileceklerin belirlenmesi için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 105 kişilik asil ve 125 kişilik yedek liste belirlendi.Kurada isimleri çıkan kişilerin şartlarının uygun olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda işe başlayacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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