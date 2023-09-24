Yüksekova eğitim camiasını ölüm haberiyle yasa boğuldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Ahmet Kotan, caddede yürüdüğü esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Haber verilmesi üzere olaya yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesiyle öğretmen Kotan'ı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede Kotan'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Kotan isimli öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ardında sadece söylediği şarkılar kaldı.
112'YE HABER VERİLDİ
Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde ilçenin Özgürlük Meydanında geldi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Kotan (32), caddede yürüdüğü esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Öğretmenin yere düşmesiyle etraftaki vatandaşlar hemen yardım için 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler.
GERİYE ŞARKILAR KALDI
Haber verilmesi üzere olaya yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesiyle öğretmen Kotan’ı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede Kotan’a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise ölüm haberini almasıyla sinir krizlerini geçirdi.
Herkesin üzen öğretmen Kotan’ın ölümünde sonra söylediği şarkılar kendisinden anı olarak kaldı.