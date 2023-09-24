Yüksekova eğitim camiasını ölüm haberiyle yasa boğuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Kotan isimli öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ardında sadece söylediği şarkılar kaldı.

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GERİYE ŞARKILAR KALDI

Haber verilmesi üzere olaya yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalesiyle öğretmen Kotan’ı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede Kotan’a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise ölüm haberini almasıyla sinir krizlerini geçirdi.

Herkesin üzen öğretmen Kotan’ın ölümünde sonra söylediği şarkılar kendisinden anı olarak kaldı.