Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ve en az 88 kişinin ölümüne yol açan yangın faciası ile ilgili Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas görevinden istifa etti.

Toskas, facianın büyük boyutlara ulaştığı ilk gün istifasını sunmuş ancak Başbakan Aleksis Çipras, bu istifayı kabul etmemişti.

Nikos Toskas istifa açıklamasında, "bu denli çok insanın hayatını kaybetmiş olması benim devam etmeye olan isteğimin önüne geçti" dedi.

İstifası Başbakan tarafından kabul edilen Toskas sözlerine şöyle devam etti:

"Hatamız ve sorumluluklarımız konusunda vicdani bir sorgulama yapıyorum ve size kriz merkezinde birinci elden bulunan bir kişi olarak söyleyebilirim ki yangına müdahale noktasında önemli bir hatamızı bulamıyorum"

Attika'daki yangında birçok kişi denize kaçarak alevlerden kurtuldu.

Toskas, gerek Yunan basını gerekse muhalefet partileri tarafından yangın felaketi süresince "bakanlığına bağlı organlar arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle" sorumlu gösterilmişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (YDP), Bakan Toskas'ın istifasının 11 gün sonra kabul edilmesinin tatmin edici olmadığını ve asıl sorumluluğun Çipras hükümetinin tümünde olduğunu savundu.

Hükümet yetkilileri ise hızı 120 kilometreye ulaşan yangında etkili bir tahliye çalışması yapmanın güç olduğunu savunuyor.

Yangında hayatını kaybeden 88 kişinin önemli bir kısmının çocuktu. Hastanelerde ise halen 40 kişi tedavi altında bulunuyor. Bir kişi de halen kayıp.

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