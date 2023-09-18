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        Haberler Yaşam Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77.5 yıl

        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77.5 yıl

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Tabloları, 2020-2022 istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 77.5 yıl olarak hesaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:46
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Tabloları, 2020-2022 istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77.5 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2019-2021 dönemi için 77.7 yıl olarak hesaplanmıştı.

        KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

        Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74.8, kadınlarda 80.3 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yılı buluyor.

        Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63.5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60.8 yıl, kadınlar için 66.2 yıl oldu.

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        KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ FARKI 5.2

        Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 48.9 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46.3 yıl, kadınlarda 51.5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5.2 yıl olarak hesaplandı.

        Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29.8 yıl, bu süre erkeklerde 27.4 yıl, kadınlarda 32.2 yıl olarak belirlendi.

        Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15.3 yıl, kadınlarda 18.8 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

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