Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları...

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"ŞENOL GÜNEŞ'İN ESERİ"

İBRAHİM YILDIZ / HABERTÜRK: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yadırganın ve tartışılan bir 11’le maça başladı. Öncelikle uzun süredir sakatlık sorunu bulunan ve henüz hazır olmayan Cenk’le maça başlamak önemli bir hataydı. Yine, Masuaku ve Aboubakar’ın yedek kulübesinde oturtulması şaşırttı. Rebic’in de vasat bir oyun çıkarması Beşiktaş’ın yenilmesinde ilk göze çarpan etkendi. Şimdi tartışılan konu ise Aboubakar, Masuaku ve Ghezzal gibi kaliteli isimler, hatta hazır bir Muleka neden yedek bekledi sorusudur. Eğer bu oyuncularda bir sorun var ise, 46. dakikada neden oyuna alındılar? Trabzonspor gibi güçlü bir takıma karşı eldeki en iyi isimlerin yedek oturtulmasının mantığı neydi? Görüldüğü gibi bu tercihlerin faturası ağır oldu.