Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları...
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"FATURAYI SOLDAN ÖDEDİ"
UĞUR MELEKE / HÜRRİYET: Şenol Güneş’in sol bekte (orijini o bölge olmayan) Onur, önünde de (net bir pozisyonu olmayan, çok yönlü ama klasik bir sol açık diyemeyeceğin) Rebic’le başlamasının faturasını oradan üretilen gollerle ödedi Beşiktaş. İlk gol öncesi Mendy topu orada kazandı. İkinci gol öncesi de Visca faulü... Şenol Güneş, takımı Sivas önünde 2-0 galipken, ipler kopmuşken önce Zaynutdinov’u sola koymuş, sonra da Rebic’i oraya alıp Kazak futbolcuyu sağa kaydırmıştı. Tabii 2-0 olmuş Sivas maçında pozisyonlarla bu kadar oynamakla, Trabzon’da müsabakaya başlamak farklı şeyler.
"BEŞİKTAŞ ÇOK KÖTÜYDÜ"
ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ: Fark, daha da açık olabilirdi. Düşünün Beşiktaş'ın Trabzonspor kalesine giden şutu, yani ilk şutu 82. dakikada. Bilmiyorum size maçı uçun uzun uzun anlatmaya gerek var mı. Beşiktaş dün gece kötü değildi çok kötüydü. Trabzonspor da çok iyi mücadele etti, çok akıllı işler yaptı. Eğer böyle devam ederlerse ve böyle mücadele ederlerse ligin üst tarafında kalırlar ve heyecan verirler.
"YÖNETİME NE DESEM AZ KALIR"
ALİ ECE / FANATİK: Beşiktaş’ta ise sadece Gedson ve Colley takımı sırtlarında taşıdılar, Beşiktaş kendi ustalarını topla buluşturamadı. Anlamsız şekilde oyunun Trabzonspor’un istediği şekilde oynanmasına eşlik etti, bu noktada da Şenol Güneş’ten daha etkili bir müdahale beklerdim ama zaten hoca maça en güçlü 11’i ile başlayamadığı için iş içinden çıkılamaz bir hal aldı. Trabzonspor’u, bu kadar kısa sürede Galatasaray karşısındaki kötü takım performansından sonra takımı doğru takviyeler ile düzelten yönetimini kutlarım. Beşiktaş Yönetimi’ne ne desem, yazsam az kalır!
"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ"
CEM DİZDAR / FANATİK: Beşiktaş maçlarının ilk yarıları izleyenlerin canını sıkma pahasına genelde ‘Kontrol oyunu’ ile geçip gider. Belki bu maça özgü ‘Yedek kulübesi gücü’nü ikinci devrede kullanmak gibi bir planları da olabilir ama evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz! Topla daha çok oynayarak pozisyona girmeden oyunu ilk devre tutmak istedilerse de Trabzon’un 2.01 metrelik ‘Pivot’una bir şeyler yaptıracağı da öngörülebilirdi! Nihayet formda Enis Bardhi’nin ölçe biçe Paul Onuachu’nun kafasına koyduğu topla skoru buldular. Attığı gollerinden dolayı övgülere boğulan Omar Colley’in bu goldeki savunma davranışı da bir kenara not edilmiştir mutlaka!
"ACI BİR DERS"
TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın milli maç sonrası geç gelmesi Kartal'ın ayarlarını bozdu… Şenol hoca, milli maç sonrası zorunlu sebeplerle geç gelen Aboubakar'a ders verirken kendisi acı bir ders aldı! Soldaki Rebic ve Onur'un Mehmetcan karşısında tel tel dökülmeleri, Cenk Tosun'un merkezi dolduramaması, Rashica, Gedson, Amir, Salih bağlantılarını da kesti. İşin ilginç yanı tüm bunlara rağmen ilk yarıda daha çok topla oynayan, daha çok pozisyon bulan taraf Beşiktaş'tı. Öyle ki, Trabzonspor, bir kez kaleye gelip, ceza sahasına topla girmeden iki gol attı!
"CAN ACITAN YENİLGİ"
ALİ GÜLTİKEN / SABAH: Dün akşamki coşkudan ve kazanma isteğinden yoksun performansı Beşiktaş'ın canını çok acıttı. Futbolda her zaman daha çok isteyenler, yüreğini ortaya koyanlar kazanır. Topa değil, oyuna hakim olmak gerekir. Beşiktaş'ta 'Aboubakar yoksa oyun da yok skor da yok' görüntüsü hiç hoş değil. Beşiktaş kendi içinde oyunu belli bir seviyede tutacak süreci oluşturmalı. Trabzonspor kadro eksiklerini yeni tamamlasa da doğru bir oyunla zorlukları aşabildi.
"ZORUNLU BİR KAYIP"
ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET: Beşiktaş savunması mı? Yoktular. Dün hep geç uyandılar, aciz kaldılar. Hiçbir şey yapamadılar. Şenol Hoca’nın ilk yarıda akıp giden oyuna erken dokunuşlarla müdahale etmesi beklenirdi. Hayır, ancak ikinci yarı başlarken Masuaku, Muleka ve Aboubakar’ı sahaya sürdüğünü gördük. Yazık ki bu alışılmış “başarılı” üçlü de takımı ayağa kaldıramadı. Bu maç Beşiktaş’ta bugüne kadar perde gerisinde kalan oyuncuların da beklenen form düzeyini yakalayamadığını gösterdi. Rebiç ve Cenk’i izledikten sonra Oxlade Chamberlain’in performansını da merak etmeye başladık. Ghezzal da sakatlığı atlatıp takımla çalışırken maç tecrübesi dediğimiz çizginin elbette uzağında kalmış. Bu duruma erken önlem almak gerekirdi.
"ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ"
ERMAN ÖZGÜR / FANATİK: Maçın ikinci yarısına Şenol Güneş, 3 değişiklikle müdahale etti ama adeta atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Topu Beşiktaş’a bırakan Trabzonspor, çabuk hücumlarla gole yakın taraf olmaya devam etti. Savınma arkasına koşularla etkili olan Trezequet, kendi denediğinde kaçırmasına rağmen 62. dakikada Visca’ya golü attırarak maçın fişini çeken isim oldu. Beşiktaş’ın maçın hiçbir anında doğru tepkiler veremeyişi, temposuz oyunu değişmezken Trabzonspor disiplinli, agresif ve istekli oyunu ile hak ettiği galibiyeti aldı.
"TRABZONSPOR HAK ETTİ"
OKTAY DERELİOĞLU / TAKVİM: Trabzonspor maçı kesinlikle hak etti. Gedson, Rebic ve Cenk Tosun sahada yoktu. Defansif anlamda Necip elinden geleni yapmaya çalışıyor ama neden sürekli Necip oynuyor anlamıyorum. Şenol Güneş, yapılan transferleri sanırım beğenmiyor. Orta saha hakimiyetini hiç kuramayan Beşiktaş'ın yapması gerekeni Trabzonspor yaptı. Bordo-Mavililer, 1. ve 2. bölgede sağlam durarak kontraya çıktı. Çok formda olan Enis Bardhi enfes bir gol attırdı. 2. golde barajın hatası vardı. 3. golde ise takım savunmasının ne kadar dengesiz olduğunu gördük. İnanılmaz bir boşluk bırakıldı, Trabzonspor takımı adeta yürüyerek gol attı. Beşiktaş bu maçta 3 puan dışında moral motivasyon açısından da önemli bir darbe yaşadı.
"KEŞKE BU TERCİHİ 11'DE YAPSAYDI"
BİLAL MEŞE / MİLLİYET: Aklın yolu birdir, Güneş, baktı pabuç pahalı; Aboubakar, Masuaku ve Muleka’yı ikinci yarıda sahaya sürmek zorunda kaldı, keşke bu tercihi ideal 11’de yapsaydı! Evet, Kartal bu hamlelerle birlikte vites yükseltti, iki farkı kapatmak için yüklendi, gelin görün ki, üçüncü golü de Visca’nın ayağından kalesinde gördü.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN ESERİ"
İBRAHİM YILDIZ / HABERTÜRK: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yadırganın ve tartışılan bir 11’le maça başladı. Öncelikle uzun süredir sakatlık sorunu bulunan ve henüz hazır olmayan Cenk’le maça başlamak önemli bir hataydı. Yine, Masuaku ve Aboubakar’ın yedek kulübesinde oturtulması şaşırttı. Rebic’in de vasat bir oyun çıkarması Beşiktaş’ın yenilmesinde ilk göze çarpan etkendi. Şimdi tartışılan konu ise Aboubakar, Masuaku ve Ghezzal gibi kaliteli isimler, hatta hazır bir Muleka neden yedek bekledi sorusudur. Eğer bu oyuncularda bir sorun var ise, 46. dakikada neden oyuna alındılar? Trabzonspor gibi güçlü bir takıma karşı eldeki en iyi isimlerin yedek oturtulmasının mantığı neydi? Görüldüğü gibi bu tercihlerin faturası ağır oldu.