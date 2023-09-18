Galatasaray, Süper Lig'in beşinci haftasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla geçip rahat bir galibiyet alırken Kopenhag maçı öncesinde Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Transferinden sonra bir süre sahalardan uzak kalan ancak özellikle milli arada sıkı çalışan tecrübeli oyuncu, Okan Buruk'tan da tam not aldı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre bir süredir özel antrenörle birlikte çalışan Hakim Ziyech, uzun süredir sahalardan uzak kalmasına rağmen yaptığı bireysel antrenmanlarla form tuttu.

Yağ oranının çok düşük ve ince bir vücuda sahip olması nedeniyle kısa sürede hazır hale gelebilen Faslı yıldız, antrenmanlarda gösterdiği performansla Buruk ve kurmaylarının gözüne girmeyi başardı.

Takımla henüz çok az antrenman yapsa da maç ritmi kazanması için Samsunspor karşısında 45 dakika sahaya sürülen Ziyech, hem toplu hem topsuz oyunda gösterdikleriyle de ilerisi için geçer not aldı.

BOEY İLE KİMYASI TUTTU

Özellikle Sacha Boey'la henüz ilk kez oynamasına rağmen yakaladığı uyum ile yüzleri güldüren Ziyech'in Kopenhag maçında ilk 11'de oynama ihtimali de güçlendi. Ziyech'in ilk 11'de başlatılarak 60-70 dakika kadar süre verilmesi planlanıyor.