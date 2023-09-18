Haberler Dünyadan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bir arada - Magazin haberleri

Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bir arada Jennifer Lopez ile evliliğini sürdüren Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile birlikte görüntülendi. Ünlü aktörün otomobilinin içerisinde bir hayli keyifli olan Garner, bir ara arka koltuktan uzanıp, Affleck'in boynuna sarıldı Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:14 facebook

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2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.

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BOYNUNA SARILDI



Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete daldı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı.