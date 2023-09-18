GTI geleneğinin son temsilcisi Türkiye'ye geldi! Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Golf model ailesinin performans odaklı versiyonu GTI, yeni nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Geçmişi 1970'li yıllara kadar giden sekizinci nesil Golf GTI, 245 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2 litrelik turbo şarjlı (TSI) motorla ülkeye giriş yaptı. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, Türkiye'ye yıl sonuna kadar 200 adet GTI getireceklerini, gelecek yıl ise bu sayıyı 1000'e çıkaracaklarını söyledi. Alman üreticinin belki de son içten yanmalı motora sahip GTI modeli olan otomobil, iç ve dış tasarımında standart Golf'ten çok büyük farklılıklar sunmasa da, aslında başka bir otomobil olduğunu sürüş dinamikleri ile kullanıcısına anlatıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotiv dünyasında günümüzdeki en popüler harf ve kelime kuşkusuz 'X' ve 'Cross' olarak öne çıkıyor.

Son 10 yıldır yükselen crossover/SUV trendini ifade eden bu harf ve kelime, yollardaki çoğu aracın ismini oluşturuyor.

Öyle ki, batıdan doğuya fark etmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki markalar, satışa sundukları crossover/SUV modellerine bu harf ve kelimeden birini isim olarak vermeye devam ediyor.

Fakat, otomotiv endüstrisinde gittikçe daha büyük bir fenomen haline gelen 'X' ve 'Cross' otomobillerden önce farklı harflerden oluşan isimler otomobil severleri heyecanlandırıyordu.

Bunların başında ise Gran Tourismo (GT) otomobiller geliyordu. Uzun mesafe sürüşleri için tasarlanmış yüksek performanslı otomobiller için kullanılan bu tabir, markaların kullandığı farklı motor teknolojilerini ifade etmek için sonuna üçüncü bir harf de alabiliyordu.

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İşte Gran Tourismo Injection, yani kısaca GTI, bir zamanlar geniş kitleler tarafından bilinen, günümüzde ise sadece meraklıları tarafından heyecanla takip edilmeye devam edilen modellerin belki de ilk sıralarında bulunuyor.

Bu uzun girişin ardından gelelim bugünkü konumuza.

GTI otomobillerin Alman temsilcilerinden Golf GTI, sekizinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Eylül 1975'te düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen ve o güne kadar var olmayan bir sınıfta, yani önden çekişli kompakt spor otomobil segmentinde yer alan Golf GTI, ilk olarak 1976 yazında yollara çıktı.

Golf GTI için ilk etapta 5 bin adetlik bir üretim planlanmıştı. Fakat yüksek talep neticesinde ilk nesil Golf GTI'dan 461 bin 690 adet üretildi. İlk nesilden günümüze kadar aradan geçen yıllarda ise dünya yollarına 2.4 milyondan fazla Golf GTI çıktı.

47 yaşındaki spor otomobilin en güncel versiyonu Türkiye'ye Ayvalık'ta düzenlenen bir lansman ile giriş yaptı.

SÜRÜŞE ÖZEL TEKNOLOJİLER İLE GELDİ

Lansman etkinliği kapsamında sekizinci nesil Golf GTI ile İstanbul-Ayvalık rotasında yaptığımız yolculukta, aracın sunduklarını yakından gözlemleme fırsatı elde ettik.

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Doğrudan enjeksiyonlu 245 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2 litrelik turbo şarjlı (TSI) motorla donatılan yeni GTI'da, 7 vitesli çift kavramalı şanzıman (DSG) standart olarak sunuluyor. Aracın elektronik olarak sınırlanan maksimum hız ise 250 km/s olarak açıklanıyor.

Tork değerini 2 bin devrin altında sunabilen GTI, 6.2 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Otomobilin yakıt tüketimi ise sürüşe göre farklı değerler sunabiliyor. Sakin sürüşlerde rahatlıkla 7 litrelerde gezen tüketim, araç ruhuna uygun biçimde performanslı kullanıldığında ise 12 litreleri görüyor.

Aracın hem iç hem de dış tasarımları standart motora sahip bir Golf R-Line ile çok büyük farklılık göstermezken, sürüş sırasında ise çok daha başka bir otomobilin içinde olduğunuzu hemen fark ediyorsunuz.

Bu farklılık ise aracın dışarıdan bakınca gözle görülemeyen, fakat sürüş dinamikleri sırasında sonuna kadar varlığını hissettiren performans odaklı teknik donanımlar ile ortaya çıkıyor.

Örneğin, Golf GTI'da ilk kez sunulan Araç Dinamikleri Yöneticisi (VDM), aracın potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışıyor.

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VDM, elektronik dinamik diferansiyel kilidini (XDS), elektro-hidrolik diferansiyel kilidini (VAQ) ve adaptif şasi kontrol sistemini (DCC) kontrol eden bir beyin olarak çalışıyor ve bu sistemlerden maksimum performans alınmasını sağlıyor.

Yeni elektro-hidrolik diferansiyel kilidi ise, virajın dış tarafında bulunan tekerleğe aktarılan gücü arttırarak önden kopma (understeering) limitini üst seviyelere çıkarıyor.

Böylece araç, yüksek hızlarda bile son derece doğal bir şekilde virajları geride bırakıyor ve virajlardan herhangi bir çekiş kaybı yaşamadan çıkabiliyor.

BENZER GÖRÜNÜMDE FARKLI BİR OTOMOBİL

Standart olarak sunulan ve aslında bir GTI için yeterli olan bu özelliklere ek olarak Golf GTI'da günümüz teknolojileri de yer alıyor.

Bunlar arasında ise ısıtmalı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10 inçlik dijital gösterge tablosu ve 10 inçlik multimedya ekranı, Start/Stop özelliği, üç bölgeli tam otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz AppConnect, LED okuma lambaları ve USB-C bağlantıları bulunuyor.

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Gösterge tablosu, direksiyon simidi, koltuklar, kumaş kaplamalar standart Golf'ten farklı olarak GTI'ya has logo ve tasarımlar ile geliyor.

Aracın dışında ise, Golf R-Line’a göre 15 mm alçaltılmış tasarım, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, LED matrix farlar, dinamik uzun far asistanı (DLA), ön ve arka GTI tampon tasarımı, kırmızı fren kaliperleri, çift egzoz çıkışı gibi farklılıklar dikkat çekiyor.

Özetle, Golf'ten çok farklı görünmeyen, fakat Golf'ten çok daha farklı bir otomobil GTI.

Aracın bu özelliği, Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro tarafından da vurgulanıyor.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Bottaro, GTI DNA'sının yıllardır değişmediğini belirterek, "Yarım asır önce saf otomobil tutkusundan doğan Golf GTI'ı, geleceğin teknolojileri ile donatılmış sekizinci nesliyle satışa sunuyoruz. 1976’dan beri GTI’da görmeye alışık olduğumuz ikonik detaylar yenilenerek, bu versiyonda da iddiasını sürdürüyor. Golf GTI ile hedefimiz, markamızın sportif ruhunun altını çizmek" dedi.

Bottaro'nun verdiği bilgiye göre, Golf GTI Türkiye'ye yıl sonuna kadar 200 adet gelecek. Önümüzdeki yıl ise bu rakamın 1000'e çıkması bekleniyor.

Yeni Golf GTI'ın fiyatı ise 2 milyon 545 bin TL olarak açıklanıyor. Golf'ün başlangıç fiyatının 2 katından daha yüksek olan bu tutar elbette az değil. Ama bu fiyatın bir Golf için değil, GTI için istendiğini de unutmamak gerek.

Son olarak, Volkswagen'in geçtiğimiz günlerde elektrikli ID.GTI konseptini tanıtması, sekizinci nesil Golf GTI'ın Alman markanın belki de son içten yanmalı motora sahip GTI modeli olacağı anlamına gelebilir.