Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.
"ASKERLER VS GENERALLER"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Futbolun basit kaidelerinden biri şu: Oyuncu kaliteniz ne kadar yüksek olursa olsun, koşmak-mücadele etmek zorundasınız. Dün gündüz seansında Kadıköy’de oynanan müsabakanın ilk bir saatinin özeti, “askerler vs generaller” idi. Asker Antalyalılar çok koştular, önde bastılar. İştahlıydılar, organizeydiler, kolektif bir bilinçle savaştılar. Antalyaspor’un Kadıköy’deki bu stratejisinin aslında Fenerbahçe’nin bir önceki rakibi Ankaragücü’nden de esinlendiğini söyleyebiliriz.
"2 GOL ATMAK YETMEZ"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Antalyaspor birinci yarı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi. Sahanın her yerinde bastılar, pres yaptılar ve Fenerbahçe bunlara karşılık veremedi. İkinci yarı İsmail Kartal nerede hata yaptığını anlamış olacak ki takımını ona göre oynatmaya başladı. Antalyaspor hücumunda herkes topun arkasına geçti, kalesini korudu, yeri gelince de çıktılar ama 50 bin seyircinin önünde oynuyorsan ve büyük takımla oynuyorsan puan almak için 2 gol atman yetmez ama Antalya 2 gol de atsa puan alamadı neden çünkü arada kalite farkı vardı"
"KİMSE İNANMAZDI"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "İlk yarıya baktığımızda maç sonu 'F.Bahçe bu maçı kazanacak' dendiğinde kimse inanmazdı. İlk yarı koskoca F.Bahçe'nin, 45. dakikada attığı gol dışında pozisyonu yok. Bahçe, şaşırttığı ilk yarının son dakikasında da Dzeko ile beraberliği yakaladı. İkinci devre F.Bahçe önde bastı. 'F.Bahçe kötü oynadığı bir maçı nasıl kazanacak?' derken en kötü maçını oynayan Szymanski'nin golüyle galibiyeti aldı. Hakem Halil Umut Meler, genelde iyiydi. Özellikle de Antalya'nın attığı ilk golde mükemmel bir avantaj oynattı."
"OPERASYON DEVAM EDİYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerken, maç başlığım "operasyon başladı" şeklindeydi. Durum aynen devam ediyor. Antalyaspor'un müthiş direnişini sonra anlatacağım. Ama özellikle yardımcıların bayrakları (VAR'dan dönen gol değil, Tadic ile başlayan atak) sanki "durdurun" emrinin bir parçası gibiydi. Halil Umut Meler'in faul yorumları da bunlara katıldı elbette. Topa sahip olan futbolcuya (Osayi Samuel) faul çalacak kadar işi ileri götürdü aynı zamanda. FIFA hakeminden bahsediyoruz. Antalyaspor ilk yarıda F.Bahçe'yi "buzdolabı"na soktu. Müthiş bir ön taraf baskısına karşılık verdirmedi. Zajc, Fred ve Szymanski; Teoman'ın şarkısında söylediği gibi "aslında yoklardı"... Son iki maçta (Twente ve Ankaragücü) aynı duruma karşılık verememişlerdi."
"KARTAL'I UYARIYORUM"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "F.Bahçe, 3 puanı kazandı ama özellikle ilk yarıyı göz önüne alırsak gelecek için bende soru işaretleri bıraktı. Tam bir kaos vardı. Oyunu 45 dakika boyunca Antalya domine etti. Hem F.Bahçe'yi oynatmadılar, hem de kendileri rakip kaleyi sürekli tehdit ettiler. Daha önce de teknik direktör İsmail Kartal'a uyarıda bulunmuştum. Mutlak suretle kondisyon idmanlarına ağırlık vermeli diye. Ama dün bakıyorum, teknik kalite Tadic, 20 metrekarelik alanın dışına çıkmadı. Fred, oynar gibi yapıp fizik açıdan yetersizlikten beklenen katkıyı vermiyordu. Müthiş gol atan Szymanski'de de fiziki düşüş gördüm."
"ÖNLEM ALMAZSA KAZALAR OLUR"
ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Fenerbahçe’nin Süper Lig’de henüz hiç galibiyeti olmayan rakibi karşısına kesin favori olarak çıktığı maç, Antalyaspor’un direnci, iştahı, disiplini ve özellikle ilk yarıda önde baskısıyla, tam anlamıyla bir “derbi” kadar zorlu-zevkli geçti, Fenerbahçe 10’da on’a güçlükle ulaştı. Fenerbahçe’nin, ilk yarıda en kritik ve en çok aksayan yeri savunmaydı. Çünkü maç orada oynanıyordu! Neden asla uzun oynamayan Antalyaspor’un, ayağa top yapan, istekli enerjik, hızlı presi karşısında nefes nefese kaldı ve 40 dakika rakip sahaya geçemedi Fenerbahçe? Neyse ki, ayaklardaki kalitenin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyordu ve Syzmanski kornerden gelen topta Antalyaspor defansı adeta uyuyunca çaprazdan müthiş bir gol attı, Fenerbahçe öne geçti. İsmail Kartal, “prese karşı tıknefes” olma sorunu üzerinde çalışıp bir çözüm üretemezse, ufukta “muhtemel” kazalar kaçınılmaz olur Fenerbahçe için.
"F.BAHÇE KENDİNE GELDİ"
İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: Fenerbahçe maça çok durgun başladı. Antalyaspor ise istekli ve cesurdu. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en kötü ilk yarıydı. Özellikle orta saha üçlüsü Fred, Zajc ve Szymanski ne hücumda ne de savunmada Antalyaspor'un orta sahası ile başa çıkabildi. İlk yarı bittiğinde Fenerbahçe rakip ceza sahasında 12 kez, Antalya ise 14 kez toplu buluştu. Bu rakamlar oyundaki sıkıntıyı gösteriyor. İlk devrenin sonunda gelen gol Fenerbahçe'yi kendine getirdi. Sarı-Lacivertliler ikinci devrede 25 kez ceza sahasında topla buluşurken Antalya'yı ise sadece 2 kez kalesine yaklaştırdı. Crespo sonrası orta sahada çok daha dirençli bir Fenerbahçe izledik.