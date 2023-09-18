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        Haberler Gündem Çevre TEHLİKE! Son dakika haberi: Marmara'da ağustos yağışları geçen yıla göre yüzde 90 azaldı

        Marmara'da ağustos yağışları geçen yıla göre yüzde 90 azaldı

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklık sürerken, yağış oranları verilere de yansıdı. Marmara Bölgesi'nde ağustos ayında ortalama metrekareye 19 milimetre yağış düşerken, bu oran bu sene 5 milimetre olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:20
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        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
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        Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azaldı.

        AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması metrekareye 19 milimetre olarak belirlendi.

        Bölgede geçen sene ağustos ayında metrekareye 47,5, bu yılın aynı döneminde ise 5 milimetre yağış düşerken ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 74 azaldı.

        TARIM SEZONUNDAKİ YAĞIŞLAR AZALDI

        Bölgenin 1 Ekim-31 Ağustos arasındaki tarım sezonunda yağışlar, normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düştü.

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        Bu dönem "su/tarım yılı" yağışları, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yüzde 40’a ulaşan oranda geriledi.

        Bu zaman diliminde Tekirdağ'ın son 60 yılın, Edirne'nin ise son 59 yılın en düşük yağışını aldığı belirlendi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, ağustos ayında Türkiye genelinde yağışların azaldığını söyledi.

        Marmara Bölgesi'nde de aynı durumun görüldüğünü belirten Toros, "Temmuz ve ağustos ayında sıcaklıkta rekorlar kırdık. Ülkemiz ağustosta yüksek basınç alanı etkisinde kaldı. Ülkemiz daha çok yüksek basınç alanı etkisi altında olduğu için ağustos ayımız kurak geçti. " diye konuştu.

        Prof. Dr. Toros, kuraklığın barajlardaki doluluk oranını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, İstanbul barajlarındaki su seviyesinin yüzde 27'lere kadar düştüğünü aktardı.

        "YAĞIŞLARIN AZ OLMASI KURAK BİR DÖNEM YAŞADIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

        Barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve hala yeterli yağış alınamamasının herkesi tasarrufa yönelttiğini vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

        "Çünkü susuz kalmak istemiyoruz. Yağış, tahmini son derece zor meteorolojik parametreden birisi. Uzun vadeli tahmin zor ama maalesef şu günlerde ve önümüzdeki günlerde de yeterli yağış gözükmüyor. Onun için de su tasarrufu konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi bilhassa Marmara Bölgesi'nde hepimize büyük görevler düşüyor. Yeterli suyu alamadığımız takdirde önümüzdeki süreçlerde yaşayacağımız su sıkıntısı hepimizi olumsuz etkileyecektir. Marmara ve Türkiye'de yağışların az olması kurak bir dönem yaşadığımızın göstergesi."

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        #yağmur
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