Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, yeni transferi Kostas Mitroglu'nun attığı son dakika golü ile zafere uzandı. Sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü atan Yunan golcü kendi ülkesinde manşetlerde yer aldı. Kariyerinde 10. kez son saniye golüne imza atan Kostas, galibiyeti getiren golü attığı için taraftarında sevgisini kazandı.

Ara transfer döneminde Marsilya'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mitroglu'nun golü kendi ülkesinde ses getirdi.

"KOSTAS TAKIMA CAN VERDİ"

Yunanistan'da spor yazıları ile dikkat çeken Sport24, Kostas Mitroglu'nun galibiyetini getiren gole, "Kostas takıma can verdi, puan farkının açılmasına izin vermedi" sözlerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'E KOLAY ŞAMPİYONLUK YOK"

Bir diğer Yunanistan gazetesi Athens News ise, "Başakşehir'e kolay şampiyonluk yok. Kostas'ın golü Galatasaray'a zaferi getirdi" ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY HAYATTA KALDI"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Mitroglu'nun golü için, "Kostas 90+4'te attı. Galatasaray hayatta kaldı" manşetini attı.

Diğer gazeteler, Filathlos ise direk golün videosunu vererek "Mitroglou gol sevincine boğdu" yorumuna yer verirken, Sportime ise "Mitroglu zaferi istedi" başlığını attı.