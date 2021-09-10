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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmak istediler, Edirne'de yakalandılar
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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