Yunanistan'a kaçmak istediler, Edirne'de yakalandılar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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