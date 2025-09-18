Habertürk
Habertürk
        Yunanistan, AB'nin İsrail'e yaptırım uygulamasına karşı çıkıyor

        Yunanistan, AB’nin İsrail’e yaptırım uygulamasına karşı çıkıyor

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de yaşananlara "soykırım" demeyeceğini belirterek Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik olası yaptırımlarına da karşı çıktı. Bir diğer AB üyesi İtalya ise İsrail'e yaptırıma şartlı 'evet' dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.09.2025 - 16:45
        Yunanistan, AB'nin İsrail'e yaptırım uygulamasına karşı
        Miçotakis, ANT1 televizyonunda katıldığı programda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin soruya “Büyük bir insani felaket yaşanıyor ancak bu kelimeyi (soykırım) kullanmayacağım. Bu, çok ağır bir ifadedir.” dedi.

        Gazze’deki İsrail saldırılarının bu ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ileri süren Miçotakis, “İsrail, hayal edilemeyecek ölçekte bir saldırıya maruz kaldı ve tepki gösterdi. Ancak bu, kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz. Bu görüşümü hem İsrail Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilettim.” ifadelerini kullandı.

        "Bu karar Avrupa'nın çıkarına değil"

        Miçotakis, AB Komisyonunun İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya alma önerisi hakkında ise “Yunanistan, AB Konseyinde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim.” diye konuştu.

        AB Komisyonu dün, üye ülkelere İsrail'e serbest ticaret yoluyla sağlanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti.

        AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, teklifleri kapsamında İsrail ile ilişkilerde Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili temel hükümlerinin askıya alınacağını belirtmişti.

        "İnsan haklarına ve demokratik ilkelere" saygının İsrail'le AB arasındaki anlaşmanın temel unsurları olduğunu anımsatan Sefcovic, "Teklif edilen askıya alma kararı, İsrail'e tanınan tercihli muameleyi hedef alıyor. Bu, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı, hizmet sağlanması, kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır." demişti.

        Sefcovic, "Bu, uygulamada İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

        Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında, bu önlemin uygun ve orantılı olduğuna inandıklarını dile getiren Sefcovic, söz konusu teklife ilişkin kararın AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla alınacağını belirtmişti.

        AB içinde daha önce İspanya, Hollanda, Slovenya ve İrlanda gibi ülkelerin teklifiyle İsrail'e ticari imtiyazlar sağlayan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını Almanya, Macaristan, Avusturya, Çekya ve İtalya gibi ülkeler yanında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi de veto etmişti.

        İtalya'dan şartlı 'evet'

        İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Yunanistan'dan farklı bir tavır çizdi.

        İtalya'nın sivil halkı etkilemediği sürece İsrail'e yönelik Avrupa Birliği ticari yaptırımlarını değerlendirmeye açık olduğunu söyleyen Bakan Tajani, İtalyan Senatosu'nda yaptığı konuşmada Roma'nın Gazze ve Batı Şeria konusunda "kabul edilemez" tutumlar sergileyen İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasından yana olduğunu da sözlerine ekledi.

