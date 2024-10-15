Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne 'komşu borçağı' adını verdiler

        Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne 'komşu borçağı' adını verdiler

        Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Dr. Ozan Şentürk, Yunanistan'ın Sterea Ellada kentinde keşfini yaptıkları baklagiller ailesinden yeni çalı türünü 'komşu borçağı' adıyla literatüre kazandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşu borçağı Yunanistan'da keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine, merkez olarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni türler üzerine araştırmalar yaptıklarını söyledi.

        Bugüne kadar çok sayıda yeni türün keşfini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, son olarak yağlı borçak (Gonocytisus) cinsinden bir çalı türünü bilim dünyasına tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Yağlı borçak cinsinin Doğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösterdiğini, Türkiye'nin bu türün çeşitlenme merkezi olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Yağlı borçak yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde bulunuyor ve endemik bir tür. Koca borçak (Gonocytisus pterocladus) ise ülkemizle birlikte Suriye, Lübnan ve İsrail'de de yayılış gösterir. Bu cinsin coğrafi açıdan dar yayılış gösteren ve popülasyonları oldukça az olan türü ise Dirmil borçağı (Gonocytisus dirmilensis) Burdur'un Altınyayla ilçesinde bilinmekteydi. Fakat 2006 yılında Yunanistan'dan da varlığına dair bir kaydın verilmesi üzerine bu bölgede çalışmak için hazırlıklara başladık."

        Bu kadar uzak mesafedeki yeni popülasyon kaydını yerinde incelemek istediklerini dile getiren Yıldırım, Dr. Ozan Şentürk ile gerekli izinleri alarak 2018, 2019 ve 2023 yıllarında Yunanistan'da saha çalışmaları yaptıklarını aktardı.

        Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gerçekleştirilen saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda bu bitkinin popülasyonunu bularak gerek morfolojik gerekse DNA çalışmaları yaptık. Birlikte çalışmalar yaptığımız Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi baklagiller uzmanlarından Dr. Gregory Kenicer'in de görüşlerini alarak karşılaştırmalarını yaptık ve gerçekten de aynı bitki olmadıklarını ortaya koyarak, bu bitkinin makalesini yazıp bilim dünyasına tanıtmış olduk. Bitkinin bilimsel adını Yunanistan'a atıfla 'Gonocytisus graecus', Türkçe ismini de 'komşu borçağı' olarak bilim dünyasına tanıtmış olduk. Bu yurt dışındaki ilk keşfimiz oldu."

        REKLAM

        Oradaki çalışmaları ve izin sürecinde herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirten Yıldırım, Yunanistan'daki araştırıcıların kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.

        Yeni keşifle beraber bu bitkide dünyadaki tür sayısının 4'e çıktığını ifade eden Yıldırım, bunlardan yağlı borçak (Gonocytisus angulatus) ve Dirmil borçağının (Gonocytisus dirmilensis) Türkiye, komşu borçağın (Gonocytisus graecus) ise Yunanistan endemiği olarak kayıtta yer aldığını söyledi.

        Prof. Dr. Yıldırım, son tür olan koca borçağın (Gonocytisus pterocladus) ise Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail'de yayılış gösterdiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #komşu borçağı
        #yunanistan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri