Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne 'komşu borçağı' adını verdiler

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine, merkez olarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni türler üzerine araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda yeni türün keşfini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, son olarak yağlı borçak (Gonocytisus) cinsinden bir çalı türünü bilim dünyasına tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yağlı borçak cinsinin Doğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösterdiğini, Türkiye'nin bu türün çeşitlenme merkezi olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

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"Yağlı borçak yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde bulunuyor ve endemik bir tür. Koca borçak (Gonocytisus pterocladus) ise ülkemizle birlikte Suriye, Lübnan ve İsrail'de de yayılış gösterir. Bu cinsin coğrafi açıdan dar yayılış gösteren ve popülasyonları oldukça az olan türü ise Dirmil borçağı (Gonocytisus dirmilensis) Burdur'un Altınyayla ilçesinde bilinmekteydi. Fakat 2006 yılında Yunanistan'dan da varlığına dair bir kaydın verilmesi üzerine bu bölgede çalışmak için hazırlıklara başladık."

Bu kadar uzak mesafedeki yeni popülasyon kaydını yerinde incelemek istediklerini dile getiren Yıldırım, Dr. Ozan Şentürk ile gerekli izinleri alarak 2018, 2019 ve 2023 yıllarında Yunanistan'da saha çalışmaları yaptıklarını aktardı.