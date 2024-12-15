Yunanistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bu bölgelerde sel ve toprak kaymaları bazı yolların kapanmasına yol açarken, birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı.

Agrinio kentinde, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber olurken, ulaşımda geniş çaplı aksamalar yaşandı.

Yetkililer, selin hayatı olumsuz etkilediği başta Megali Hora, Trianteika ve Neapolis gibi bölgelerde vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı mesajı gönderdi.