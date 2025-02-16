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        Haberler Dünya Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi | Dış Haberler

        Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

        Yunanistan'da Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:47
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        Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi
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        Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

        Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

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