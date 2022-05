Yunanistan, Türkiye sınırındaki çiti uzatacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yunanistan, Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Sınırı'nda (Evros) bulunan 35 kilometrelik çelik beton çiti, 80 km daha uzatacaklarını açıkladı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına açıklamalarda bulundu.

Miterakis, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 35 kmlik çelik beton çiti, 80 km daha uzatılacağını açıkladı. Böylelikle, yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağı belirtti.

YUNANİSTAN'IN GERİ İTME EYLEMLERİ

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesi ve göçmenlere yönelik sert müdahalesi basında sıkça yer alıyor.

Şubat ayında Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler aynı bölgede bir gün öncede donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI TUTUM NEDENİYLE"

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Yunanistan'ın geri itme eylemlerine ilişkin yaptığı son açıklamada şöyle konuştu:

"Bizler tüm mücadelemizi, insan hakları temelinde can kayıplarının engellenmesi üzerine oturtarak sürdürürken, ne yazık ki, Yunanistan'ın benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Yunanistan'ın 2020 yılı başlarından itibaren uygulamaya başladığı geri itme eylemleri ve bu eylemler sırasında göçmenlere karşı takındığı insan haklarına aykırı tutum nedeniyle, Yunanistan arama kurtarma bölgesi içerisinde yaşanan can kayıplarında artış yaşandığı konusundaki haberler, uluslararası basında da sıklıkla yer almaktadır. Yine üzülerek belirtmek isterim ki, kurtardığımız düzensiz göçmenlerin ifadelerine yansıyan, para, telefon gibi değerli eşyalarının gasbedilmesi, darbedilmeleri, can yeleksiz olarak ve hatta kelepçelenerek doğrudan denize atılmaları gibi birçok insan onuruna yakışmayan ve insan haklarına aykırı durum da geri itme olayları süresince yaşanmaktadır."