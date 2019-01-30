Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapıp yıldızlaşan Yunus Akgün, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, konusunda çok sıcak bir gelişme yaşanırken Belçika ekibi Anderlecht, Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çaldı.

Genç yeteneği uzun süredir takip eden ve 2 hafta önce nabız yoklamaya başlayan Belçika temsilcisi, Galatasaray'a 3 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif ederken yönetim de bu öneriyi kabul etti. Yunus'un da bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken aradaki son pürüzlerin giderilmesi halinde imzaların atılması bekleniyor.