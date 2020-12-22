Galatasaray'ın çok şey beklediği 2000 jenerasyonunun en önemli yıldız adaylarından Yunus Akgün, Adana Demirspor'da parlamaya başladı! Bu yaz başında maç tecrübesi kazanması amacıyla Mavi Şimşekler'e kiralanan genç futbolcu Tuzlaspor ağlarını da havalandırmayı başardı.

İlk 11'de forma bulmakta zorlanan ancak 20 yaşındaki futbolcu için dönüm noktası 22 Kasım'daki Eskişehirspor maçı oldu. Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 71 ile 87'de iki gol atarak takımını üstünlüğe taşıyan genç futbolcu Trabzonspor'la oynanan kupa maçında da 45 dakikaya 1 gol sığdırmıştı. Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yolların ayrılmasından sonra ilk 11'i kapan Yunus, Tuzlaspor ağlarını da boş geçmedi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve etkili bir oyun ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu 44. dakikada şık bir gol atarak bu sezonki 4. golünü kaydetti.