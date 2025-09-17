Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan olay! Kıyafeti balya makinesine takıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan olay! Kıyafeti balya makinesine takıldı!

        Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde, tarlada çalışan 28 yaşındaki Fuat Malgaz'ın üzerindeki kıyafet, balya makinesinin şaft kısmına takıldı. Makineden ağır yaralı olarak çıkarılan Malgaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 12:55 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:55
        Feci olay! Kıyafeti balya makinesine takıldı!
        Iğdır'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde, Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Fuat Malgaz'ın (28) kıyafeti, balya makinesinin şaftına takıldı.

        AĞIR YARALALI HALDE MAKİNEDEN ÇIKARILDI

        DHA'daki habere göre ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin yardımıyla, kapıldığı makineden kurtarıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Malgaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Malgaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Iğdır
        #Son dakika haberler
