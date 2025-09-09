Yurt dışı çıkış harcına zam geldi! 2025 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı tarife ne zaman uygulanacak?
Yurt dışı çıkış harcı tutarı 2025 Eylül ayı itibarıyla değişti. Sene başında 710 TL olan yurt dışına çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseltildi. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak. Peki, 2025 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı tarife ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...
Yurt dışına çıkış harcı tutarı 2025 Eylül ayı itibarıyla yeniden belirlendi. 9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı artırıldı. Bu gelişme sonrası ‘’Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı başında 500 liradan 710 liraya yükseltilmişti. Peki, yurt dışı çıkış harcı 2025 ne kadar oldu, zamlı tarife ne zaman uygulanacak?
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar 9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi.
Karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.
ZAMLI TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni tutarın 10 gün sonra geçerli olacağı belirtilen kararda, "Bu kararın yayım tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışı çıkışlarda, bu kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez" denildi.
Kararın ilk kabul edildiği 8 Mart 2007 tarihinde bu ücret çıkış başına 15 TL'ydi. 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan ücret 500 TL olmuş, 2025 yılı için ise bu ücret yeniden belirleme oranına göre 710 TL olarak duyurulmuştu.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırıldı.
Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.
Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.
DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR
Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.
Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.
Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.