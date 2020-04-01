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İşbankası'nın yeni nesil teknolojiler geliştirmek ve girişimleri desteklemek üzere çalışan iştiraki Softtech, yurt dışında yaşayanlara yönelil yenibir uygulama tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Softtech’in Almanya’da kurduğu ve fintech olarak konumlanan Maxi Digital, Türkiye’ye para transferlerini kolaylaştıracak “ParaGönder” isimli bir mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama ile Almanya’da faaliyet gösteren tüm bankalardan, şubeye gitmeden Türkiye’deki İş Bankası şubelerine para transferi yapılabileceği bildiriliyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafeyi korumaya yönelik olan evde kalma çağrılarına uyarak para göndermek isteyenlerin ve şube çalışanlarının sağlığı için 30 Nisan’a kadar Para Gönder uygulamasının ücretsiz sunulacağı kaydedildi.

ParaGönder uygulaması hakkında bilgi veren Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, "Resmi rakamlara göre, Almanya’da üç milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımız, Almanya’da müşterisi oldukları bankalardan veya İşbank hesaplarından, Türkiye'deki herhangi bir İş Bankası şubesine istedikleri zaman para gönderebilecek" dedi.

Maxi Digital Genel Müdürü Salih Zeki Çimen ise, "Frankfurt’ta faaliyetlerini sürdüren şirketimizin ilk uygulaması olan ParaGönder ile PSD2 geçişini tamamlamış tüm Alman bankalarından Türkiye'ye para gönderme imkanı sağlıyoruz. Bu da 2 bin 500’ün üzerinde bankadan işlem yapılabileceği anlamına geliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, özellikle genç nesiller mobil teknolojileri kullanmaya çok yatkın. Onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak pratik bir çözüm geliştirdik. Uygulamamıza önümüzdeki dönemde yeni özellikler ekleyerek müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz. Uygulamaya Almanya’da başladık ancak önümüzdeki dönemde İngiltere’den Rusya’ya, Orta Doğu’dan ABD ve Çin’e kadar dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanabilmesi için çalışılıyor” diye konuştu.

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