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Haberler Enerji Yurtgaz 1000 yeni istasyon yatırımı
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Yurtgaz'dan 1000 yeni istasyon yatırımı

Türkiye genelinde 550 istasyonu ile faaliyet gösteren Yurtgaz, bin 500 istasyon açarak 3 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediğini duyurdu. Yurtgaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, "Tüm dünyada otogaz kullanımı teşvik ediliyor. Devletler belli vergi indirimleri uyguluyor. Aynı desteklerin Türkiye pazarında da verilmesi hem sektöre hem de çevreye büyük katkı sağlar" açıklamasında bulundu

Yurtgaz 1000 yeni istasyon yatırımı
HABERTURK.COM

Türkiye LPG ve otogaz sektöründe yüzde 20 pazar payı bulunan Yurtgaz, istasyon sayısını artırmak üzere harekete geçti.

Ülke geneline yayılmış 550 istasyonu ile faaliyet gösteren şirket, 2023 yılına kadar istasyon sayısını bin 500’e, istihdam rakamını ise 3 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Yurtgaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, "Hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkılarımız artarak devam edecek. Yatırım ve istihdam tarafında büyümemiz sürecek" açıklamasında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun verilerine göre, dünyada en fazla otogaz istasyonunun Türkiye’de olduğunu söyleyen Gümüş, "Türkiye 2019 yılı itibariyle Güney Kore’yi geçerek, bu alanda zirveye oturdu. Çevresel etkileri düşünüldüğünde LPG kullanımın artması önem arz ediyor. Türkiye’de 11 bin civarında otogaz istasyonu bulunuyor" dedi.

Türkiye’de en çok otogaz istasyonu bulunan illeri de sıralayan Gümüş, "İstanbul, Ankara, Konya, Antalya ve İzmir yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 12.5 milyon binek aracın yüzde 37.2'si LPG’li. Dizellerin oranı yüzde 38.1 ve yüzde 24.2’si ise benzinli. Son yıllarda sektörde yapılan yatırımlar ile hem istasyon hem de kullanım oranında artış bekliyoruz” diye konuştu.

Gümüş, LPG kullanımının tüm dünyada teşvik edildiğini vurgulayarak, "Tüm dünyada otogaz kullanımı teşvik ediliyor. Devletler belli vergi indirimleri uyguluyor. Aynı desteklerin Türkiye pazarında da verilmesi hem sektöre hem de çevreye büyük katkı sağlar" görüşünü paylaştı.

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