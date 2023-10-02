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        Haberler Sağlık Yürümenin kalp sağlığına 8 faydası!

        Yürümenin kalp sağlığına 8 faydası!

        Yürümek hem bedene hem de ruha iyi gelen aktivitelerin başında geliyor. Düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruma ve iyileştirme açısından etkili bir yöntem olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Batur Gönenç Kanar, "Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir" diyerek yürümenin kalbe sağladığı 8 faydayı sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:28
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        Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl 17.9 milyon insan ateroskletorik kalp hastalıklarından ölüyor. Pandemi sürecinde de ölümlerin en başında kalp hastalıkları yer aldı. Kalp rahatsızlıklarını azaltmak için ne yapılabilir sorusunun yanıtına gelince en başta daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemek geliyor.

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        Her türlü spor ve egzersiz kalp sağlığına faydalı olsa da bunlar arasında en kolay ulaşılabilen ve en düşük maliyetli olanı yürüyüş. Peki, yürüyüşün kalp hastalığına klinik çalışmalarla kanıtlanmış faydaları nelerdir?

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        1. Kardiyovasküler efor kapasitesini artırır:
        Yürüyüş; kalp ve damar sisteminizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli yürüyüş, kalp atış hızını artırarak kardiyovasküler efor kapasitesini geliştirir. Ayrıca düzenli yapılan yürüyüş kanda "growth factor" diye adlandırılan bir hormon sayesinde daha genç kalmayı sağlar.

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        2. Kan basıncını düşürür:
        Düzenli yürüyüş, kan basıncını düşürebilir. Düşük kan basıncı, kalp sağlığı için önemlidir; çünkü yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açabilir.

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        3. Kolesterolü kontrol altında tutar:

        Yürüyüş, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilirken iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir. Bu durumda, damar tıkanıklığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

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        4. Kan şekerini düzenler:

        Düzenli yürüyüş, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Diyabet riskini azaltabilir veya diyabet yönetimine katkı sağlayabilir.

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        5. Kilonuzu düzenler:
        Yürüyüş, kilo kontrolüne yardımcı olur. Fazla kilo, kalp hastalığı riskini artırabilir. Düzenli yürüyüş kilo kaybına veya kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

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        6. Emosyonel stresi azaltır:

        Yürüyüş, stresi azaltır ve duygusal sağlığı iyileştirir. Stres, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle stres yönetimine yardımcı olur.

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        7. Damarları temizler:

        Yürüyüş, damarları temizler ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu, kalp krizi veya felç riskini azaltabilir.z.

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        8. Kalp damarlarını genişletir:

        Düzenli yürüyüş, kalp damarlarını genişletebilir. Bu da daha iyi kan akışını teşvik eder.

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        Bu nedenlerle, düzenli yürüyüş yapmak kalp sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için etkili bir yöntem olabilir.

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        Ancak, herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce özellikle mevcut sağlık sorunlarınız varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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