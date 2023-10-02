Haberler Sağlık Yürümenin kalp sağlığına 8 faydası!

Yürümenin kalp sağlığına 8 faydası! Yürümek hem bedene hem de ruha iyi gelen aktivitelerin başında geliyor. Düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruma ve iyileştirme açısından etkili bir yöntem olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Batur Gönenç Kanar, "Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir" diyerek yürümenin kalbe sağladığı 8 faydayı sıraladı Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:28 facebook

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Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl 17.9 milyon insan ateroskletorik kalp hastalıklarından ölüyor. Pandemi sürecinde de ölümlerin en başında kalp hastalıkları yer aldı. Kalp rahatsızlıklarını azaltmak için ne yapılabilir sorusunun yanıtına gelince en başta daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemek geliyor.

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Her türlü spor ve egzersiz kalp sağlığına faydalı olsa da bunlar arasında en kolay ulaşılabilen ve en düşük maliyetli olanı yürüyüş. Peki, yürüyüşün kalp hastalığına klinik çalışmalarla kanıtlanmış faydaları nelerdir?