        Yusuf Cihat Çelik resmen Sivasspor'da - Futbol Haberleri

        Yusuf Cihat Çelik resmen Sivasspor'da

        1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:30
        Yusuf Cihat Çelik resmen Sivasspor'da!
        1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Kocaelispor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Yusuf Cihat Çelik ile anlaştı.

        Sivas'a gelen Yusuf Cihat Çelik, Başkan Vekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

        2 Ocak 1996'da Hollanda'nın Oss şehrinde dünyaya gelen Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor, Akhisarspor formasını giyen sporcu son olarak Kocaelispor'da görev yaptı.

